Призер Олимпиады нашел способ привлечь иностранцев к турнирам в России

Дмитрий Носов заявил, что иностранцы приедут на турниры в Россию с большими призовыми

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов нашел способ привлечь иностранцев к турнирам в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если наши олигархи вместо покупки яхт будут делать турниры с призами по миллиону, по пять миллионов долларов за первое место, к нам очередь будет стоять, спортсменам будет плевать на эти санкции», — заявил спортсмен. Носов обратил внимание на то, что он проводил турнир с большим призом в размере 80 тысяч долларов, на который приехали все приглашенные.

Носов завоевал бронзу на Олимпиаде в Афинах в дзюдо в категории до 81 килограмма. На его счету также бронзовая награда чемпионата Европы в этой же категории.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Также в другие страны перенесли большинство соревнований, которые должны были пройти в России.