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Собчак раскрыла отношение к ворвавшейся в эфир экс-сотруднице Первого канала

Собчак заявила, что испытывает жалость к бывшей сотруднице Первого канала Овсянниковой
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскрыла свое отношение к вернувшейся в Россию экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, которая в марте ворвалась с плакатом в прямой эфир программы «Время». Пост об этом она опубликовала в Telegram.

«По поводу истории с Овсянниковой одновременно испытываю чувство недоумения и жалости», — написала Собчак. Ведущая добавила, что никакие поступки бывшей сотрудницы Первого канала не помогли ей стать «хорошей русской».

Журналистка также сочла, что слова Овсянниковой, ранее заявившей о том, что по возвращении в Россию ее якобы могут арестовать прямо в аэропорту, кажутся ей «напоказ героическими». Кроме того, она выразила мнение, что бывшая сотрудница Первого канала, а также либеральные и украинские активисты, критиковавшие Овсянникову, в итоге дискредитировали ее саму и ее поступок.

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О том, что Овсянникова намерена вернуться в Россию, сообщалось 4 июля. Она уточнила, что отправилась в РФ, чтобы судиться с бывшим мужем. «Буду бороться за свою 11-летнюю дочь. Она должна жить со мной», — сказала экс-сотрудница Первого канала.

В апреле Овсянникова получила работу в немецком издании Die Welt. Она стала внештатным корреспондентом медиа, освещающим новости из России и с Украины. В июле журналистка рассказала, что увольняется из Die Welt в связи с окончанием контракта.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир передачи «Время» на Первом канале и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить спецоперацию России на Украине. Спустя два месяца она заявила, что не жалеет о содеянном. Журналистка также добавила, что столкнулась с публичной критикой из-за поступка.

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Олег Давыдов
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