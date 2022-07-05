Ростуризм предложил создать на российских курортах туристическую полицию

На российских курортах захотели создать туристическую полицию — с такой инициативой выступил Ростуризм. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС.

По ее словам, вопрос о создании специальных органов правопорядка становится все более актуальным на фоне инцидента, произошедшего на пляже «Фрегат» в Сочи.

Догузова отметила, что в случае, если турист нарушает порядок, необходимо «действовать в рамках закона», а не устраивать самосуд. «Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте», — подчеркнула глава Ростуризма.

Сообщается также, что в ведомстве поддержали решение администрации Сочи о расторжении договора аренды с пользователем пляжа «Фрегат».

3 июля в Адлерском районе Сочи работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, чьи сестры раздавали арбуз другим отдыхающим. Охранники решили, что у них «отбирают хлеб», и развязали конфликт. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.