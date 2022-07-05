Власти рассказали о жалобах на восстановительные работы после обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил о жалобах на восстановительные работы после атаки ВСУ

Жители обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино пожаловались на восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона приехал в поселок для проверки хода восстановительных работ. По его словам, там оказался поврежден один дом, в котором были выбиты стекла и частично разрушена кладка стен.

«Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен», — сказал Старовойт.

Губернатор также потребовал от властей установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются атаке со стороны Украины.