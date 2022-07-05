Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти рассказали о жалобах на восстановительные работы после обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил о жалобах на восстановительные работы после атаки ВСУ

Жители обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино пожаловались на восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона приехал в поселок для проверки хода восстановительных работ. По его словам, там оказался поврежден один дом, в котором были выбиты стекла и частично разрушена кладка стен.

«Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен», — сказал Старовойт.

Губернатор также потребовал от властей установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются атаке со стороны Украины.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили советы европейцам менять бытовую технику
«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей
Россиянина задержали за разбойные нападения на дальнобойщиков
Власти рассказали о жалобах на восстановительные работы после обстрела ВСУ
Госдума приняла проект об обеспечении спецопераций за границей
Раскрыта причина возобновления популярности ипотеки в России
Санду заявила о шестикратном росте цен на газ за последний год в Молдавии
Вероятность возвращения замороженных резервов России оценили
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Красная рыба в России подорожала более чем вдвое
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.