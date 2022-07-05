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Ректор российского вуза выписал себе премию и получил условный срок

Суд дал 2,5 года условно экс-ректору Байкальского университета за выписанную себе премию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кировский районный суд Иркутска приговорил к 2,5 года условно бывшего ректора Байкальского университета, признав виновным в присвоении 860 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в сентябре 2018-го и январе 2019 года глава вуза выписал себе премии, издав приказы о вознаграждении за итоги научной деятельности, без согласования с Министерством образования и науки России. Своими действия ректор нарушил интересы университета.

30 июня Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей. Он проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

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Любовь Ширижик
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