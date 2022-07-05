Устроивший взрыв в серпуховском монастыре признал вину

Устроивший взрыв в монастыре Серпухова Струженков полностью признал вину

Устроивший взрыв в монастыре Серпухова Владислав Струженков полностью признал вину, а отец подсудимого возместил гимназии ущерб от его действий. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента в зале Серпуховского городского суда.

По данным издания, в материалах дела есть отметка о том, что отцом фигуранта Владислава Струженкова возмещен ущерб на сумму 160 тысяч рублей в пользу «ОАО Православная гимназия».

Ранее сообщалось, что 18-летнего россиянина, который устроил взрыв в монастыре в Серпухове, арестовал Басманный суд Москвы. В ходе процедуры были озвучены следующие данные: Владислав С. обвиняется в покушении на убийство двух и более человек. Взрыв в гимназии на территории женского монастыря в Серпухове прогремел 13 декабря. Взрывчатку пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала он сидел на ступеньке у входа в гимназию с большим ножом в руках, а после взрыва попытался заползти в здание на руках — детонация сильно повредила его ноги. Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим.

Также стало известно, что устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре подростка родители могли отправить туда на перевоспитание.

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