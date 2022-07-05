Глава МИД РФ Лавров: Запад перекрывает работу рассказывающих о происходящем на Украине СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад прилагает все усилия, чтобы остановить деятельность СМИ, освещающих ситуацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Во время визита в Улан-Батор Лавров обвинил Запад в давлении на СМИ и заявил, что страны перекрывают работу СМИ, рассказывающих о событиях, происходящих Украине. Он подчеркнул, что подробно сообщил партнерам в Монголии о ходе спецоперации Москвы против Киева.

«Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности», — отметил министр по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Ранее Лавров заявил о травле российских журналистов в США. По его словам, это явление также приобрело обширный характер Европе и на Украине. «Мы поначалу не хотели отвечать зеркальными мерами, которые нарушают права журналистов, но Запад самостоятельно похоронил свободу слова», — подчеркнул Лавров.