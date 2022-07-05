Лавров обвинил Запад в давлении на СМИ
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад прилагает все усилия, чтобы остановить деятельность СМИ, освещающих ситуацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Во время визита в Улан-Батор Лавров обвинил Запад в давлении на СМИ и заявил, что страны перекрывают работу СМИ, рассказывающих о событиях, происходящих Украине. Он подчеркнул, что подробно сообщил партнерам в Монголии о ходе спецоперации Москвы против Киева.
«Мы заинтересованы в том, чтобы факты о том, как вели себя и продолжают вести себя на Украине представители киевского режима, были доступны широкой мировой общественности», — отметил министр по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Ранее Лавров заявил о травле российских журналистов в США. По его словам, это явление также приобрело обширный характер Европе и на Украине. «Мы поначалу не хотели отвечать зеркальными мерами, которые нарушают права журналистов, но Запад самостоятельно похоронил свободу слова», — подчеркнул Лавров.