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Лавров заявил о травле российских журналистов в США

Лавров заявил, что травля российских журналистов на Западе приобрела обширный характер

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что травля российских журналистов приобрела обширный характер в США, Европе и на Украине. Такое заявление глава МИД сделал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Травля наших журналистов началась давно. Поначалу она была изолированной, но теперь имеет обширный характер в США, Европе и на Украине. Мы поначалу не хотели отвечать зеркальными мерами, которые нарушают права журналистов, но Запад самостоятельно похоронил свободу слова», — отметил Лавров. Кроме того, он заявил, что страны Запада нарушают международные права и свободы.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Евросоюз теперь самостоятельно решает, что является СМИ, а что инструментом пропаганды. «Мы не начинали войну против журналистов», — заключил министр.

В ходе пресс-конференции Лавров назвал блокировку США активов иностранных граждан грабежом в духе Дикого Запада и нарушением экономических прав. Дипломат также подчеркнул, что Россия будет помогать Венесуэле противостоять давлению Соединенных Штатов.

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Денис Савосин
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