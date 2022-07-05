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Уточнено местонахождение сдавшихся в Мариуполе в плен командиров «Азова»

RT: сдавшиеся в Мариуполе в плен командиры «Азова» доставлены на спецобъект в России
Денис Прокопенко

Денис Прокопенко. Кадр: Reuters

Сдавшиеся в Мариуполе в плен командир «Азова» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар содержатся в России. Их местонахождение изданию RT уточнил знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника издания, украинских военных доставили на один из российский спецобъектов. При этом источник опроверг ранее появившиеся в СМИ данные о нахождении командиров «Азова» в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Информацию том, что состоящие в батальоне «Азов» украинские военные не содержатся в следственном изоляторе в Лефортово, официально подтвердили РИА Новости в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

20 мая Минобороны России заявило о полном взятии под контроль завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ходе операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко, известный как Редис, также вышел с территории завода и сдался в плен.

19 мая стало известно, что заместитель командира батальона Святослав Паламар (Калина) также сдался в плен. По данным корреспондента Дмитрия Стешина, Паламар вышел с завода вечером в среду, 18 мая.

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Варвара Кошечкина
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