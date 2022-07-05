Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после слов о Лисичанске
Глава Чечни Кадыров после слов Зеленского о возвращении Лисичанска посоветовал ему бежать
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал бежать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Такое заявление глава республики сделал после слов украинского президента о том, что скоро Лисичанск вернется под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал политик.
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3 июля Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел.
Позднее эту информацию подтвердил Зеленский, отметив, что отвод подразделений ВСУ означает только одно — что они вернутся.