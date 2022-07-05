Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве в вуз

Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию посредством фиктивных трудоустройств в вуз

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Фигурант уголовного дела о мошенничестве, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве людей в вуз. О том, что в материалах уголовного дела содержатся такие данные, во вторник, 5 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Зуев и неустановленные соучастники преступления поставляли бухгалтерии РАНХиГС подложные документы с данными о том, что трудоустроенные в академию сотрудники Минпросвещения выполнили должностные обязанности. Бухгалтерия РАНХиГС в свою очередь перечисляла зарплату и иные выплаты.

По данным следствия, Зуев причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
Названо условия подорожания нефти до 400 долларов за баррель
Госдума приняла закон о реформе Пенсионного фонда
В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили
Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Вероятность резкого падения цен на нефть оценили
Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий при ремонте здания
Следствие оценило ущерб по делу ректора РАНХиГС в 40 миллионов рублей
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.