Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве в вуз

Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию посредством фиктивных трудоустройств в вуз

Фигурант уголовного дела о мошенничестве, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве людей в вуз. О том, что в материалах уголовного дела содержатся такие данные, во вторник, 5 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Зуев и неустановленные соучастники преступления поставляли бухгалтерии РАНХиГС подложные документы с данными о том, что трудоустроенные в академию сотрудники Минпросвещения выполнили должностные обязанности. Бухгалтерия РАНХиГС в свою очередь перечисляла зарплату и иные выплаты.

По данным следствия, Зуев причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

Время роста



