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Спорт

Брат Нурмагомедова получил новый бой в UFC

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов подерется с американцем Филипом Роу 16 июля
Абубакар Нурмагомедов

Абубакар Нурмагомедов. Фото: Jeff Bottari / USA TODAY Sports / Reuters

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается в Telegram-канале UFC Russia.

32-летний Нурмагомедов подерется на турнире UFC 16 июля. Соперником российского бойца станет 31-летний американец Филип Роу. Бой заявлен в полусредней весовой категории.

Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением.

Последнее поражение в октагоне Нурмагомедов потерпел в ноябре 2019-го на турнире UFC в Москве. Россиянин досрочно уступил немцу Давиду Заваде. Этот поединок стал дебютным для Нурмагомедова в рамках UFC.

До перехода в промоушен россиянин выступал в PFL и WSOF. Всего на счету Нурмагомедова 16 побед при трех поражениях в ММА.

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