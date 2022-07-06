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Экс-министра природных ресурсов Алтая отправили под суд за превышение полномочий

Экс-глава природных ресурсов Алтая пойдет под суд за покупку машин из денег госбюджета

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Алтай бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Алисов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с ноября 2016-го по январь 2017 года мужчина купил две иномарки на деньги из бюджета республики на сумму более семи миллионов рублей. Первый автомобиль чиновник приобрел с помощью подчиненного сотрудника базы Авиалесохраны, а второй — через компанию «Онгудай лес». Отмечается, что похищенные средства должны были пойти на развитие лесного хозяйства.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ и направил его прокурору.

Ранее стало известно, что советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор бывшему врио мэра города Магомеду Сулейманову по делу о превышении должностных полномочий.

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Екатерина Власова
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