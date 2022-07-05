Бывшего врио мэра Махачкалы оправдали по делу о превышении полномочий

Суд оправдал экс-врио мэра Махачкалы Сулейманова по делу о превышении полномочий

Советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор бывшему врио мэра города Магомеду Сулейманову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан невиновным в инкриминируемых ему преступлениях. По версии следствия, с апреля по июнь 2016 года мужчина якобы передал компании «Даггаз» из собственности республики земельный участок стоимостью более 96 миллионов рублей.

Кроме того, предполагалось, что с июля 2015-го по август 2016 года, занимая должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, он принуждал руководителей частных медицинских учреждений открывать счета в «МВС Банке», учредителями которого были его знакомые.

В августе 2018 года Сулейманова задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Махачкалы, уточняет «Коммерсантъ».