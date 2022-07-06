Названа дата запуска работы на отбитом у ВСУ заводе «Азот»

Администрация завода «Азот» в Северодонецке сообщила, что предприятие заработает 11 июля

Работа на отбитом у Вооруженных сил Украины (ВСУ) химическом заводе «Азот» в Северодонецке будет вновь запущена 11 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации завода Валентина Голубева.

По его словам, в этот день на предприятие выйдут около 200 человек, преимущественно механики и электрики. В последующем эта цифра возрастет.

«Для работы предприятия нам нужны не сотни, а тысячи людей. Пока будем восстанавливать предприятие», — пояснил Голубев. Он также указал, что названная дата пока является ориентировочной и может быть скорректирована.

Территория завода «Азот» полностью перешла под контроль Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) и Вооруженных сил (ВС) России 27 июня.

Позднее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что благодаря «ювелирной» работе Народной милиции завод «Азот» практически не пострадал и вскоре вновь запустит производство.