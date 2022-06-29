В ЛНР заявили о «ювелирной работе» сил республики на «Азоте»

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о «ювелирной работе» сил республики на заводе «Азот»

Завод «Азот» в Северодонецке остался практически цел благодаря «ювелирной работе» сил Луганской народной республики (ЛНР). Об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ходе боевых действий здания и сооружения завода не получили «особо больших разрушений». «Там взорвали три или четыре цистерны <...> с соляной кислотой. А так в принципе завод, можно сказать, на 99 процентов целый в общей сложности», — уточнил он.

27 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что территория завода «Азот» перешла под полный контроль НМ и Вооруженных сил России.