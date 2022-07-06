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Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста

В НМ ЛНР сообщили о ликвидации белорусского националиста Марчука под Лисичанском

Фото: Александр Река / ТАСС

Националиста из Белоруссии Ивана Марчука ликвидировали под Лисичанском в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Подполковник заявил, что Марчук с позывным «Брест» воевал на стороне Киева. Помимо него в районе города была ликвидирована большая группа националистов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что некоторые белорусы воевали на стороне Киева в сформированном в феврале добровольческом полке имени Кастуся Калиновского. В его рядах сражаются преимущественно выходцы из эмиграции и участники антиправительственных протестов в Белоруссии 2020 года.

В июне Лукашенко отметил, что вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины (ВСУ) белорусы не желают воевать. По его словам, желающих сражаться в основном «поставили на блокпосты».

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Алевтина Запольская
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