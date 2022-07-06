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Бросивший детей ради беженки с Украины британец превратился в ее сиделку

Daily Mirror: беженка с Украины, ради которой британец бросил семью, почти ослепла

Фото: @sonya_dobrvlsk

Житель Великобритании, который бросил возлюбленную и детей ради беженки с Украины, превратился в ее сиделку после того, как женщина почти ослепла. Об этом сообщает Daily Mirror.

22-летняя София Каркадым, приехавшая в Великобританию из Львова в мае, перенесла операцию на глазах и теперь практически ничего не видит. Как рассказал 29-летний Тони Гарнетт, приютивший украинку, его новой возлюбленной потребуется около полугода на восстановление зрения. Женщина подхватила глазную инфекцию по пути из Германии в Британию.

Мужчина бросил семью через 10 дней после приезда беженки. «Мы сожалеем о причиненной боли, но я обнаружил такую связь с Софией, какой у меня никогда не было раньше. Мы планируем провести всю оставшуюся жизнь вместе», — объяснил британец свой поступок.

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Украинка сразу же стала объектом нападок британцев. «Люди изображают ее злодейкой, которая приехала в Британию и украла местного. Это полная ерунда. Мы приняли совместное решение», — отвечает мужчина. Он утверждает, что его отношения с прежней партнершей давно разладились и расставание было вопросом времени.

В настоящее время пара живет в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир, и испытывает проблемы с деньгами, так как операция на глазах обошлась в крупную сумму. Гарнетт утверждает, что вскоре намеревается открыть свой бизнес. Он также признается, что бывшая возлюбленная запретила ему видеться с детьми.

Ранее сообщалось, что Софья Каркадым отказалась считать себя разлучницей. Она сказала, что отношения Гаррета разрушились задолго до ее приезда, и обвинила соперницу в двуличии.

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Никита Савин
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