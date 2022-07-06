Еще пять министров покинули правительство Британии после выступления Джонсона

Пять министров подали в отставку и призвали премьера Британии Джонсона последовать за ними

Еще пять членов кабмина Британии подали в отставку и призвали премьер-министра страны Бориса Джонсона последовать за ними покинуть свой пост. Об этом решении стало известно после выступления Джонсона в парламенте, совместное письмо об уходе опубликовал министр промышленности Ли Роули в личном Twitter-аккаунте.

«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — говорится в письме.

Заявление об отставке также подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.

Ранее в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер, подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Глава Минздрава Джавид покинул свой пост, заявив, что он «больше не может продолжать работать с чистой совестью». На следующий день, на фоне партийного кризиса министр по делам школ Робин Уолкер тоже подал в отставку.

Таким образом, менее чем за сутки британский кабмин покинули восемь человек.

