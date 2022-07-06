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Раскрыта причина загадочной смертельной болезни кошек

bioRxiv: обнаружен вызывающий у кошек смертельную «шатающую» болезнь вирус rustrela

Фото: Shutterstock

Международная группа ученых из Германии, Австрии и Швеции обнаружила вирус, вызывающий загадочную смертельную болезнь домашних кошек в Европе. Предварительные результаты исследования, в которых раскрывается причина «шатающей» болезни, выложены в архиве препринтов bioRxiv.

Изначально специалисты предполагали, что «шатающую» болезнь вызывает вирус болезни Борна, однако последующие исследования не подтвердили эту идею. В новой работе ученые проанализировали мозги 29 усыпленных кошек Европы и не обнаружили признаков ДНК вируса Борна, однако выявили следы вируса rustrela у 28 животных. Этот вирус является родственником вируса, вызывающего краснуху.

Неврологическая болезнь, поражающая домашних питомцев, известна специалистам уже почти полвека, однако в 2020 году ее вспышка привела к случаям гибели от энцефалита самых разных животных, включая капибар, ослов и древесных кенгуру. Симптомы у кошек включают потерю способности втягивать когти, тремор, потерю контроля над конечностями и судороги. Больные животные имеют шатающуюся походку, поэтому инфекцию прозвали «шатающей». Инфекция, от которой не существует лекарства, прогрессирует в течение двух недель, однако неизвестно, когда наступает терминальная стадия, поскольку большинство животных усыпляют.

Синдром отмены: Россия
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Леонид Немов
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