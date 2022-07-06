Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший российский прокурор получил 10 лет за убийство сожительницы

Суд приговорил к 10 годам колонии экс-прокурора Северной Осетии за убийство сожительницы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пригородный районный суд Северной Осетии приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего прокурора Игоря Чельдиева за убийство сожительницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что Чельдиев избил сожительницу Ирины Боженко до смерти, а его подельники закопали ее тело на даче.

13 февраля 2020 года было обнаружено тело женщины. Чельдиев тогда заявил, что Ирина погибла, упав и разбив голову. Однако позже он написал явку с повинной и рассказал, что между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил ее по голове, проломив череп.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тысяч долларов
Бузова и Безруков поборются за одну премию
В Новой Москве мужчина заколол ножом больного пса на глазах у детей
Бывший российский прокурор получил 10 лет за убийство сожительницы
Россияне собрали 700 тысяч рублей на помощь таксе-инвалиду
Дерматолог назвал вызывающие появление морщин продукты
Григорий Лепс рассказал об угрозе жизни во время своего концерта
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Рогозин рассказал о влиянии санкций на Восточный
В Литве открыли огонь по российскому дальнобойщику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.