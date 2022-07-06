Бывший российский прокурор получил 10 лет за убийство сожительницы

Суд приговорил к 10 годам колонии экс-прокурора Северной Осетии за убийство сожительницы

Пригородный районный суд Северной Осетии приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего прокурора Игоря Чельдиева за убийство сожительницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что Чельдиев избил сожительницу Ирины Боженко до смерти, а его подельники закопали ее тело на даче.

13 февраля 2020 года было обнаружено тело женщины. Чельдиев тогда заявил, что Ирина погибла, упав и разбив голову. Однако позже он написал явку с повинной и рассказал, что между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил ее по голове, проломив череп.