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Стало известно о беспрецедентных кибератаках на Россию

Координационный центр ФСБ сообщил о беспрецедентной киберкампании против России

Фото: Shutterstock

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) подсчитали ежедневное количество кибератак на информационную инфраструктуру России. После начала спецоперации на Украине против РФ развернули беспрецедентную киберкампанию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора НКЦКИ Николая Мурашова.

«В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины против Российской Федерации в информационном пространстве ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания», — заявил Мурашов.

По его словам, ежедневно государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы России в среднем фиксирует более 200 комплексных компьютерных атак. При это специалистам стало известно, что атаки, которые проводятся из разных стран, четко скоординированы.

Киберкампания проводится с целью выведения из строя информационной инфраструктуры, а также получения несанкционированного доступа к информационным системам организаций и предприятий различных отраслей критической информационной инфраструктуры России, сообщил Мурашов.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что против страны развязана масштабная война в киберпространстве. По словам Путина, с началом спецоперации России на Украине атаки стали «более острыми и серьезными». Как в июне сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, серьезному киберпрессингу подверглись крупные российские банки, онлайн-платформы и другие сервисы.

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Денис Савосин
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