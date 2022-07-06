ЕС разработает чрезвычайный план на случай остановки поставок газа из России

ЕК в июле представит чрезвычайный план на случай остановки поставок газа из России

Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает план действий в чрезвычайной ситуации — в случае полной остановки поставок газа из России, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссия Урсулу фон дер Ляйен. Документ планируют обнародовать во второй половине июля.

«Через две недели мы представим план действий и национальные планы стран ЕС на случай, если поставки газа из России полностью прервутся», — сказала фон дер Ляйен.

Европейские страны также запускают собственные экстренные планы по укреплению энергобезопасности, так как поставки российского газа в регион сократились на 60 процентов. В намерения ряда государств — в частности, Нидерландов, Дании, Италии, Германии и Австрии — входит нормирование потребления газа и переход на альтернативное топливо — уголь.

В мае лидеры стран ЕС одобрили план по отказу от российских энергоносителей к 2030 году — REPowerEU. Европейские государства намерены привлечь до 300 миллиардов евро. Около 10 миллиардов евро направят на реформы в области энергетики и на ускорение перехода к чистой энергии.