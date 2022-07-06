Названы признаки поддельных продуктов в магазинах

Специалист по качеству Синяев: поддельные продукты можно отличить по упаковке

Поддельные продукты можно отличить по упаковке. Об этом разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил специалист по качеству продукции Игорь Синяев.

По словам Синяева, на полках магазинов нередко встречаются контрафактные товары. «Чаще всего подделывают дорогие товары — мясо, икру, алкоголь, молочные продукты и так далее», — отметил он. Опасность таких продуктов, по его словам, в использовании при производстве дешевого и небезопасного сырья.

Эксперт назвал признаки, помогающие распознать подделки еще в магазине. Чтобы не купить некачественную колбасу или мясо, их лучше брать только в проверенных местах и внимательно читать маркировки. «Если там расположены трудночитаемые надписи, отсутствует расшифровка состава, то, скорее всего, перед вами подделка. Так производители скрывают вредные ингредиенты — соевый изолят, коллагеновый белок», — отметил он.

Другие часто подделываемые товары — красная икра и консервы. При покупке икры в стеклянной банке Синяев советует обращать внимание на состояние икринок: «Они должны быть шаровидными, полупрозрачными и иметь хорошо различимое жировое пятнышко». Что касается рыбных консервов, то на этикетке и дне банки должна быть четко напечатана информация: дата производства, номер завода-изготовителя и буква «Р», которая обозначает индекс рыбной промышленности.

При покупке молочной продукции нужно прочитать текст на упаковке, напоминает Синяев. На ней должно быть написано «молоко», а не «молочный продукт». Уже купленное молоко, по его словам, можно проверить в домашних условиях. «Для эксперимента налейте молоко в стакан и немного помешайте его, — объясняет он. — Если на стенке остался белый налет, значит, в молоке содержится жир и оно натуральное. Если нет, то в его составе точно есть примеси».

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