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Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию

Глава Минобороны Британии заявил о прибытии на обучение первой группы украинских солдат
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Великобританию прибыла первая группа украинских солдат для прохождения военной подготовки. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает издание The Independent.

Уточняется, что продолжительность каждого курса составляет несколько недель. Обучение основано на базовой военной подготовке Великобритании. «Это включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов», — отметил глава Минобороны Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. В частности, каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный учебный курс для 10 тысяч военных «с использованием проверенного в боях опыта британской армии».

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Марина Совина
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