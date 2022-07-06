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Госдума приняла закон о наказании за участие в военных действиях против России

Участие в военных действиях против России за рубежом будет наказываться лишением свободы

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Участие россиян в военных действиях против России за рубежом будет наказываться лишением свободы до 20 лет, соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной Думы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, участие гражданина России в вооруженных конфликтах, военных или иных действиях с применением оружия и военной техники на территории иностранного государства против РФ будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

«Изменения — это адекватный и своевременный ответ на те вызовы, которые сейчас стоят перед нашей страной», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кроме того, законом предусматривается введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы против безопасности России.

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Варвара Кошечкина
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