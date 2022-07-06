Грузия отказалась воевать с Россией ради статуса кандидата в ЕС

Кобахидзе заявил, что Грузия не будет воевать с Россией ради статуса кандидата в ЕС

Грузия не будет вступать в военный конфликт с Россией ради получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

Кобахидзе подчеркнул взаимосвязь участия в специальной военной операции России на Украине и получения статуса кандидата в ЕС. «Они [лидеры Евросоюза] прямо заявили, что Украине из-за войны предоставлен статус кандидата [в члены ЕС]», — сказал он.

По его словам, грузинская сторона отказывается обострять отношения с российской стороной и сделает все возможное, чтобы избежать этого.

Ранее в Грузии нашли способ ускорить евроинтеграцию. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ввела запрет для своих депутатов на агрессивную риторику.

На прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.