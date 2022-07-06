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В Эстонии начали искать замену грузам из России

ERR: глава Operail Тоомсалу заявил, что компания ищет замену грузам из России в Азии

Фото: Alexander Chernykh / Global Look Press

Эстонская государственная железнодорожная компания Operail начала искать в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций. Об этом заявил глава компании Рауль Тоомсалу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Как объяснил Тоомсалу, из-за санкций против России объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60 процентов. Так, в прошлом году компания перевозила в среднем 1,2 миллиона тонн грузов в месяц, однако в первой половине 2022 года, особенно в июне, объемы грузоперевозок сильно упали — менее 500 тысяч тонн в месяц.

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Глава компании посетовал на то, что сейчас многие вагоны и локомотивы простаивают, поэтому Operail пытается найти замещающие грузы в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.

«У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал среди этих стран в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию. Например, из Казахстана можно было бы возить каменный уголь», — отметил Тоомсалу, выразив опасения, что Россия может в любое время решить не пропускать по своей железной дороге вагоны, направляющиеся в Эстонию. В качестве примера он назвал аналогичную ситуацию с запретом России на перевозку казахстанского угля в Латвию.

Ранее в июне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам главы региона, Литва пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии.

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Марина Совина
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