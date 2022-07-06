Стало известно о хакерской атаке на сайт IKEA

Источник РИА Новости заявил, что сайт IKEA перестал работать из-за хакерской атаки

Сайт шведского мебельного магазина IKEA перестал работать из-за того, что ресурс атаковали хакеры. Об этом стало известно РИА Новости.

О кибератаке агентству заявил источник, знакомый с ситуацией. «Вчера они действительно открылись, начали исполнять заказы, кто-то успел [сделать заказ], а кто-то уже нет. Началась атака ботов и "положила" сайт [IKEA], и российский, и зарубежный», — сообщил собеседник журналистов. Он подчеркнул, что кто-то целенаправленно устроил хакерскую атаку на ресурс.

По словам источника, в компании утверждают, что постараются решить проблему с атакой «в течение пары дней». Кроме того, по его словам, торговая сеть рассчитывает на то, что всем желающим хватит товаров.

У сайта IKEA возник сбой в день начала онлайн-распродажи в России, 5 июля. Покупатели столкнулись со сложностями при попытке оформить заказы. Позже ресурс стал недоступен. IKEA объяснила это большой нагрузкой на портал. Спустя некоторое время магазин заявил, что ввел возможность оставить заявку для заказа товаров через форму на сайте.