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Впервые получены клоны мышей из засушенных клеток

Nature Communications: в Университете Янманаси клонировали мышей из засушенных клеток

Фото: Shutterstock

Команда японских ученых из Университета Янманаси впервые смогла получить клонов мышей из засушенных холодом соматических клеток. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В ходе исследования специалисты восстановили лиофилизированные клетки жидкостью. Последующий анализ образцов показал, что мембраны клеток оказались повреждены из-за манипуляций. Затем научные работники ввели ядра высушенных клеток в яйцеклетки, которые предварительно очистили от ядра. После чего ученые попробовали культивировать полученные экземпляры, однако спустя четыре дня все ДНК так и остались нефункциональными. Сотрудники лаборатории приняли решение извлечь эмбриональные стволовые клетки для последующего вызревания в искусственных условиях.

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После деления на двуклеточную фазу их ввели в матку мыши. Через 19,5 суток потомство извлекли у самок с помощью кесарева сечения. Согласно расчетам, коэффициент эффективности клонирования в этом эксперименте составил 0,02 процента. Для сравнения, у овечки Долли (первого клонированного млекопитающего) этот показатель был 0,4 процента.

В июне группа специалистов из Нанькайского университета в Тяньцзине (Китай) объявила об успешном полностью автоматизированном процессе клонирования свиньи при участии роботов.

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Елена Апазиди
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