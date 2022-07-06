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Зеленского призвали «перестать играть в политику»

Американская конгрессвумен Спартц призвала Зеленского прекратить играть в политику и театр
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Американская конгрессвумен Виктория Спартц призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «играть в политику и театр». Об этом сообщает РИА Новости.

Спартц подчеркнула, что на Украине «множество проблем» и перечислила меры, которые следует экстренно принять для «восстановления контроля над ситуацией».

Так, по ее словам, президент США Джо Байдена должен выработать «ясную стратегию» в отношении Киева, а конгресс США — установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи.

Конгрессвумен добавила, что Зеленскому следует заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он поручил устроить террор в Донбассе и ликвидировать всех членов правительства Херсонской области.

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Марина Совина
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