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Apple сэкономит на iPhone

Мин-Чи Ко: Apple перестанет комплектовать дешевые iPhone топовыми чипами

Фото: Shutterstock

Apple перестанет выпускать доступные смартфоны с топовыми процессорами. Об этом в своем блоге заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Согласно информации аналитика, Apple собирается выпустить в 2022 году четыре смартфона. Мин-Чи Ко полагает, что компания представит два дешевых девайса с процессорами A15 и два флагманских аппарата, которые будут иметь новые чипы A16. Обычно все iPhone одного поколения комплектовались актуальными процессорами. Считается, что новая мера позволит корпорации сэкономить на производстве iPhone.

Инсайдер заявил, что Apple пересмотрела бизнес-стратегию по продаже смартфонов. По его данным, теперь флагманским и дорогим устройствам будет отдаваться приоритет в ущерб выпуска более простых гаджетов. Если раньше считалось, что премиальные девайсы получат долю 40–50 процентов, то теперь Ко уверен, что 60 процентов выпущенных осенью телефонов будут относиться к моделям iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Специалист предсказал, что американская компания и ее партнеры будут зарабатывать на производстве смартфонов больше, так как увеличится показатель ASP. «Высокая доля поставок моделей iPhone премиум-класса постепенно станет нормой», — заключил аналитик.

В начале июля инсайдеры сообщили, что стартовая стоимость iPhone 14 Pro и 14 Pro Max увеличится на 100 долларов и составит 1099 и 1199 долларов соответственно. Таким образом, цены на смартфоны Apple достигнут рекордного показателя.

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Андрей Ставицкий
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