Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минфин США расширил черный список по Ирану

США ввели санкции против 13 связанных с нефтяным сектором Ирана компаний

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана. Об этом сообщает Министерство финансов США.

В список попали фирмы, которые были зарегистрированы в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, а также нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что США должны снять санкции с Ирана, как это предписывает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Дело блогера Хованского поступило в суд
Россиянку задержали за продажу своего новорожденного ребенка
Американская оборонная компания построит новый ракетный завод
Минфин США расширил черный список по Ирану
Посол России допустил новое голосование по вотуму доверия Джонсону
Зеленского призвали «перестать играть в политику»
Перечислены города Подмосковья с самыми дорогими новостройками
Байдену посоветовали пройти экспресс-курс по рыночной экономике
Фигурант дела о злоупотреблении полномочиями в МВД отказался признать вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.