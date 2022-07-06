Минфин США расширил черный список по Ирану

США ввели санкции против 13 связанных с нефтяным сектором Ирана компаний

США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, которые связаны с нефтяным сектором Ирана. Об этом сообщает Министерство финансов США.

В список попали фирмы, которые были зарегистрированы в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, а также нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что США должны снять санкции с Ирана, как это предписывает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).