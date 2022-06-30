В ООН призвали США снять санкции с Ирана

Замгенсека ООН ДиКарло призвала США снять санкции с Ирана

США должны снять санкции с Ирана, как это предписывает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). С таким призывом выступила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, передает РИА Новости.

«Мы вновь призываем Соединенные Штаты отменить или сделать исключения из санкций, как это предусмотрено в СВПД, и продлить действие изъятий в отношении торговли нефтью с Ираном», — заявила ДиКарло.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет содействовать возобновлению переговоров Ирана и США по ядерной сделке.