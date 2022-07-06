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Железная конструкция обрушилась на мужчину в Москве

Железная конструкция обрушилась на рабочего в московской промзоне

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москве железная конструкция обрушилась на рабочего на территории промзоны. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел 6 июня в Нагорном проезде, 7, строение 13. На место происшествия прибыли спасатели. Специалисты приступили к освобождению пострадавшего из-под упавшего на него железа. Рядом дежурит бригада медиков. По словам источников, мужчина не подает признаков жизни.

28 июня в Пензе рабочий погиб от падения башенного крана на стройплощадке. Во время сильного дождя с грозой конструкция обрушилась на будку сторожа и убила мужчину 1949 года рождения.

8 июня строительные леса обрушились на прохожего в Москве. Инцидент произошел в Леонтьевском переулке в центре столицы. Леса располагались рядом с особняком XIХ века, который находится на реконструкции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, степень тяжести полученных им травм неизвестна.

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