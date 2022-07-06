Решение Норвегии пропустить российский груз для Шпицбергена объяснили

Депутат Журова объяснила пропуск Норвегией российских контейнеров юридическими опасениями

Отказ Норвегии в пропуске российских контейнеров с гуманитарными грузами для Шпицбергена был нарушением договора, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что решение страны могло измениться ввиду опасений юридических последствий.

Норвежские власти пропустили российские контейнеры, которые предназначались для шахтерского города Баренцбурга на острове Шпицберген, их доставит норвежская компания-перевозчик. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на заявление официального представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде.

«Во-первых, здесь мы все же говорим именно про гуманитарную составляющую, — подчеркнула Журова. — Вообще-то, на острове живут люди, соглашения между странами давно подписаны. Можно отказаться от российской культуры или чего-то еще, но оставлять людей голодными, без оборудования, бросить людей — это перебор. Возможно, здравый смысл все-таки проснулся».

Депутат добавила, что решение норвежской стороны могло измениться и из-за юридических последствий.

«Все-таки договор — это ведь не филькина грамота. Наверняка послали ноту протеста по линии МИД и дипломатическим каналам о том, что такой шаг будет иметь юридические последствия. Проблема того, чтобы такое не повторилось, думаю, будет темой дальнейших переговоров. Но, в первую очередь, говорим мы именно о людях, которых на острове, если не ошибаюсь, порядка 500 человек», — заключила политик.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.