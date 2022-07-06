Норвегия пропустила ранее задержанные российские контейнеры для Шпицбергена

NRK: Норвегия пропустила через границу контейнеры из России для Баренцбурга на Шпицбергене

Норвежские власти пропустили российские контейнеры, которые предназначались для шахтерского города Баренцбурга на острове Шпицберген, их доставит норвежская компания-перевозчик. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на заявление официального представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде.

«Два контейнера с припасами для Баренцбурга сейчас находятся на пути на норвежском судне из Тромсе в Лонгйир», — сообщила пресс-секретарь. По ее словам, норвежские власти не намеревались прекращать поставки на отдаленный остров, но из-за санкций российские корабли не могли войти в порт Шпирбергена.

Лунде подчеркнула, что власти Норвегии ранее проинформировали население острова о том, что в конечном итоге все необходимые для жителей отдаленной территории товары будут доставлены без затруднений.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств. Однако в норвежском МИД указали, что договор Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным.

