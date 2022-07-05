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МИД Норвегии назвал бессрочным договор о сотрудничестве в Баренцевом море

МИД Норвегии заявил о невозможности денонсации договора о сотрудничестве в Баренцевом море

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Договор о сотрудничестве в Баренцевом море между Россией и Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным, заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер. Ее слова приводит телеканал NRK.

«Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно», — назвала она основной принцип договора. По словам Хаавардсдаттер, Москва и Осло взаимно заинтересованы в сохранении соглашения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков, вопросы о разграничении морских пространств России и Норвегии либо не были надлежащим образом урегулированы, либо были урегулированы в ущерб российским интересам. Он также выразил уверенность в том, что поручение Володина не станет причиной конфликта России с Норвегией — по крайней мере на данном этапе.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Просьба Москвы об исключении грузов из-под санкций была отклонена.

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Алина Гончарова
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