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В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам России

Сенатор Климов заявил, что приближение НАТО к границам России может привести к катастрофе
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов назвал возможные последствия приближения НАТО к границам страны. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По словам сенатора, процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс не влияет на глобальную безопасность. «Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает», — подчеркнул он. Климов добавил, что в случае, если на территории этих стран появится военная инфраструктура, то Россия будет вынуждена «отвечать адекватно».

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что если в Финляндии и Швеции будут размещены военные базы НАТО, Россия разместит ответные силы в Калининградской области и нарастит количество «Искандеров». Также, по его словам, Россия может задействовать в военном отношении Балтийское море.

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Марина Совина
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