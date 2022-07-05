В России назвали варианты ответа на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Депутат Чепа: Россия разместит больше Искандеров при появлении баз НАТО в Швеции

Если в Финляндии и Швеции будут размещены военные базы НАТО, Россия разместит ответные силы в Калининградской области и нарастит количество «Искандеров», заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также, по его словам, Россия может задействовать в военном отношении Балтийское море.

«Кроме этого, мы, естественно, отнесемся, в первую очередь к Финляндии как к партнеру НАТО, которое ставит своим главным врагом и противником Россию. Поэтому мы должны пересмотреть все наши договорные отношения с этими странами, что абсолютно точно экономически скажется отрицательно, в первую очередь — на Финляндии», — высказался депутат.

Расширение НАТО на восток, против которого неоднократно выступала Россия, по мнению Чепы, необходимо США, поскольку одна из основных задач Америки, которую она выполняет, невзирая на интересы европейских стран — это создание напряженности в России и вокруг нее.

«Это необходимо им для того, чтобы увеличивать поставки вооружения в страны НАТО. Мы понимаем, что 2-3 процента ВВП каждой страны идет на поддержание НАТО — это колоссальные средства, и основные виды оружия поставляются именно из Америки, поэтому здесь прямая выгода США. Это создание агрессора для них в виде России, и дальше продвижение всех своих интересов и решение многих вопросов, отчасти это дает возможности США выходить из того экономического кризиса, в котором они находятся», — поделился депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Он напомнил, что при начале боевых действий войска в первую очередь наносят удары по военной инфраструктуре противника.

29 июня лидеры НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Также в этот день организация объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, протокол о присоединении двух стран к НАТО подпишут 5 июля.