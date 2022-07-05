Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали варианты ответа на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Депутат Чепа: Россия разместит больше Искандеров при появлении баз НАТО в Швеции

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если в Финляндии и Швеции будут размещены военные базы НАТО, Россия разместит ответные силы в Калининградской области и нарастит количество «Искандеров», заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также, по его словам, Россия может задействовать в военном отношении Балтийское море.

«Кроме этого, мы, естественно, отнесемся, в первую очередь к Финляндии как к партнеру НАТО, которое ставит своим главным врагом и противником Россию. Поэтому мы должны пересмотреть все наши договорные отношения с этими странами, что абсолютно точно экономически скажется отрицательно, в первую очередь — на Финляндии», — высказался депутат.

Материалы по теме:
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

Расширение НАТО на восток, против которого неоднократно выступала Россия, по мнению Чепы, необходимо США, поскольку одна из основных задач Америки, которую она выполняет, невзирая на интересы европейских стран — это создание напряженности в России и вокруг нее.

«Это необходимо им для того, чтобы увеличивать поставки вооружения в страны НАТО. Мы понимаем, что 2-3 процента ВВП каждой страны идет на поддержание НАТО — это колоссальные средства, и основные виды оружия поставляются именно из Америки, поэтому здесь прямая выгода США. Это создание агрессора для них в виде России, и дальше продвижение всех своих интересов и решение многих вопросов, отчасти это дает возможности США выходить из того экономического кризиса, в котором они находятся», — поделился депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Он напомнил, что при начале боевых действий войска в первую очередь наносят удары по военной инфраструктуре противника.

29 июня лидеры НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Также в этот день организация объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, протокол о присоединении двух стран к НАТО подпишут 5 июля.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска
Медведев спрогнозировал Японии жизнь без газа и нефти из России
Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита
IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи
НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии
Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита
В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»
Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25
Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.