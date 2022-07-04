Володин отреагировал на желание Финляндии разместить базу НАТО рядом с Россией

Володин заявил, что размещение баз НАТО в Финляндии рядом с Россией не защитит страну

Размещение баз НАТО на границе с Россией не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Об этом, реагируя на желание Финляндии разместить базу НАТО рядом с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее общественная телерадиовещательная корпорация Yle сообщила, что мэр города Лаппеенранта в Финляндии Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО на территории Южной Карелии — региона, который граничит с Россией. Расстояние от него до российского Выборга составляет меньше 100 километров.

В ответ на высказывания мэра Лаппеэнранты российский политик заявил, что размещение баз не создаст Финляндии чувство безопасности и не защитит страну. Напротив, при начале боевых действий войска в первую очередь наносят удары по военной инфраструктуре противника, подчеркнул Володин.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию.

Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — считает спикер Госдумы.

29 июня НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, протокол о присоединении двух стран к НАТО подпишут 5 июля.

До этого Володин в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «получит больше НАТО» у границ, заявил, что тот «рано радуется». В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс у его границ будет больше России, отметил спикер нижней палаты парламента.