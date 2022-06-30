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Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ России фразой «рано радуется»

Спикер Госдумы Володин ответил Столтенбергу про НАТО у границ РФ фразой «рано радуется»

Фото: Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «получит больше НАТО» у границ, заявил, что тот «рано радуется». Об этом он написал в Telegram.

В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс у его границ будет больше России, добавил спикер нижней палаты парламента. «Географию в школе не учил», — подчеркнул Володин.

Ранее Столтенберг заявил, что в настоящее время широкий диалог НАТО и России невозможен. «Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности», — уточнил он.

Кроме того, генсек НАТО сообщил о решении альянса увеличить численность своих сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек.

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Сергей Истомин
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