В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с конца февраля

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ погибли 100 человек с конца февраля

Из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка с конца февраля погибли более 100 человек, ранены 500. Об этом сообщил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.

«У нас только за этот период (с конца февраля — прим. «Ленты.ру») погибли 109 человек, и детей шесть человек, и 491 ранен, в том числе 28 детей», — назвал он такое число.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными жилых кварталов Макеевки погиб один ребенок. Украинские снаряды упали на Центральный район города.

5 июля Кулемзин сообщил, что 10-летняя девочка стала жертвой обстрела Донецка со стороны ВСУ. Трагедия произошла в Ворошиловском районе города.