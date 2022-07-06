Названы самые бюджетные курорты для россиян

Турагент Котляр назвала самым бюджетным курортом для россиян Абхазию

Среди бюджетных курортных направлений для россиян на сегодняшний день можно выделить тройку лидеров, считает эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. Она назвала их в разговоре с «Лентой.ру».

Сейчас самым бюджетным курортом для россиян является Абхазия, рассказала турагент. «Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии — это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга», — отметила Котляр.

В России сегодня самый бюджетный вариант — это Калининград, считает Котляр. «Там Балтийское море, но, тем не менее, это считается курортом, и люди едут туда с удовольствием. Кстати, там открываются новые очень хорошие курортные отели», — сказала специалист по туризму.

По словам Котляр, среди зарубежных направлений для россиян самым бюджетным курортом остается Турция, несмотря на то, что цена на отдых там выросла примерно на 30-40 процентов по сравнению с ковидным временем.

«Турция остается самым бюджетным в виду того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом — где-то 500 рейсов в неделю. И в Турции, конечно, есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, Турция незаменима сейчас в массовом сегменте, все остальное достаточно дорого», — подытожила она.

Ранее Котляр заявила в разговоре с «Лентой.ру», что южные курорты России потеряли около половины туристов из-за закрытия аэропортов.

Данные опроса негосударственного пенсионного фонда «Открытие» показали, что больше 30 процентов россиян стали меньше тратить на путешествия из-за ограничений в бюджете.

