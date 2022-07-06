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Названы самые бюджетные курорты для россиян

Турагент Котляр назвала самым бюджетным курортом для россиян Абхазию

Фото: Shutterstock

Среди бюджетных курортных направлений для россиян на сегодняшний день можно выделить тройку лидеров, считает эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. Она назвала их в разговоре с «Лентой.ру».

Сейчас самым бюджетным курортом для россиян является Абхазия, рассказала турагент. «Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии — это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга», — отметила Котляр.

В России сегодня самый бюджетный вариант — это Калининград, считает Котляр. «Там Балтийское море, но, тем не менее, это считается курортом, и люди едут туда с удовольствием. Кстати, там открываются новые очень хорошие курортные отели», — сказала специалист по туризму.

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По словам Котляр, среди зарубежных направлений для россиян самым бюджетным курортом остается Турция, несмотря на то, что цена на отдых там выросла примерно на 30-40 процентов по сравнению с ковидным временем.

«Турция остается самым бюджетным в виду того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом — где-то 500 рейсов в неделю. И в Турции, конечно, есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, Турция незаменима сейчас в массовом сегменте, все остальное достаточно дорого», — подытожила она.

Ранее Котляр заявила в разговоре с «Лентой.ру», что южные курорты России потеряли около половины туристов из-за закрытия аэропортов.

Данные опроса негосударственного пенсионного фонда «Открытие» показали, что больше 30 процентов россиян стали меньше тратить на путешествия из-за ограничений в бюджете.

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Екатерина Смирная
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