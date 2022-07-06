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Россияне стали меньше тратить на отпуск

«Открытие»: более 30 процентов россиян признались в ограничении трат на отпуск

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Большинство россиян признались, что в этом году уменьшили траты на отдых. Об этом стало известно из результатов опроса негосударственного пенсионного фонда «Открытие», пишет ТАСС.

Больше 30 процентов участников опроса рассказали, что стали меньше тратить на путешествия из-за ограничений по бюджету, еще семь процентов пожаловались на недоступность привычных вариантов отдыха. При этом 70 процентов таких респондентов отметили, что до пандемии проводили отпуск на заграничных курортах. Доля тех, кто все же готов отложить больше денег для сохранения привычного уровня комфорта, составила 80 процентов — они поедут на отечественные морские курорты или в другой город России.

Также выяснилось, что более половины опрошенных копят на отпуск заранее — 43 процента готовы потратить на него сумму в пределах 30-40 тысяч рублей. Треть россиян выделят средства на отдых из своей зарплаты, еще семь процентов отправятся в путешествие за счет близких, три процента возьмут кредит.

При этом четверть участников опроса еще не определились с планами на отпуск. Главными причинами были названы нехватка денег (около 50 процентов), нестабильная геополитическая обстановка (20 процентов), сложная ситуация на работе (12 процентов), отмена туров и рейсов (восемь процентов).

Ранее в июле россиянам назвали самые бюджетные курорты страны для летнего отдыха. Так, в Ейске, Туапсе и Ессентуках можно снять жилье на время отпуска в среднем за 1,5 тысячи рублей. Выгодные цены на краткосрочную аренду апартаментов также можно найти в Анапе и Феодосии, где средняя цена составила 2,5 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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