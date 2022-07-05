Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали самые бюджетные курорты страны для летнего отдыха

«Авито Недвижимость»: Ейск назван самым выгодным курортом для летнего отдыха

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Ейск, Туапсе и Ессентуки названы самыми бюджетными курортными городами страны для отдыха россиян — снять жилье на время летнего отпуска там можно в среднем за 1,5 тысячи рублей. Соответствующие данные раскрыты в исследовании «Авито Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выгодные цены на краткосрочную аренду апартаментов также можно найти в Анапе и Феодосии, где средняя цена составила 2,5 тысячи рублей. Желающим остановиться вблизи известных крымских достопримечательностей — мыса Фиолент, Яшмового пляжа, грота Дианы, пляжа Баунти — отдых обойдется дороже. В частности, квартиру в Севастополе можно снять от 2,8 тысячи рублей за ночь.

Материалы по теме:
«На зоны едешь смотреть?» Как суровый тюремный край на севере России превратился в место притяжения туристов
«На зоны едешь смотреть?»Как суровый тюремный край на севере России превратился в место притяжения туристов
17 мая 2022
Родина-мать зовет. Чего россияне не знают о Волгограде и чем он может удивить туристов?
Родина-мать зовет.Чего россияне не знают о Волгограде и чем он может удивить туристов?
28 июня 2022

Также провести летний отпуск с наименьшими затратами можно в Алуште и Евпатории. Средняя стоимость аренды недвижимости в этих городах в июне составляет три тысячи рублей. За эту сумму можно снять комфортабельную однокомнатную квартиру неловко от моря.

Еще одним бюджетным направлением, по мнению авторов материала, стал Геленджик, где соотечественникам предлагается снять жилье за 3,5 тысячи рублей в сутки. За эти деньги летом можно арендовать квартиру в восьми минутах пешком от берега. Дороже обойдется размещение в Сочи и Ялте — там средние суточные ставки варьируются в районе 4,5-5 тысяч рублей за ночь.

Ранее в июле эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили наиболее бюджетные зарубежные направления для пляжного отдыха. Выяснилось, что выгоднее всего россиянам обойдется отдых в Абхазии — цена путевок начинается от 58,2 тысячи рублей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву
IT-специалистам изменили условия льготной ипотеки
Фитнес-тренер показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов
На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции
Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида Шварцмана
Подозреваемого в похищении воронежского школьника россиянина взяли под стражу
Российский город захватило опасное растение
Ученые рассказали об опасных веществах в Черном море
Уход KFC и «Макдоналдс» из России сравнили
Загитова опубликовала фото с украшениями за 1,5 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.