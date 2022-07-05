Россиянам назвали самые бюджетные курорты страны для летнего отдыха

«Авито Недвижимость»: Ейск назван самым выгодным курортом для летнего отдыха

Ейск, Туапсе и Ессентуки названы самыми бюджетными курортными городами страны для отдыха россиян — снять жилье на время летнего отпуска там можно в среднем за 1,5 тысячи рублей. Соответствующие данные раскрыты в исследовании «Авито Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выгодные цены на краткосрочную аренду апартаментов также можно найти в Анапе и Феодосии, где средняя цена составила 2,5 тысячи рублей. Желающим остановиться вблизи известных крымских достопримечательностей — мыса Фиолент, Яшмового пляжа, грота Дианы, пляжа Баунти — отдых обойдется дороже. В частности, квартиру в Севастополе можно снять от 2,8 тысячи рублей за ночь.

Также провести летний отпуск с наименьшими затратами можно в Алуште и Евпатории. Средняя стоимость аренды недвижимости в этих городах в июне составляет три тысячи рублей. За эту сумму можно снять комфортабельную однокомнатную квартиру неловко от моря.

Еще одним бюджетным направлением, по мнению авторов материала, стал Геленджик, где соотечественникам предлагается снять жилье за 3,5 тысячи рублей в сутки. За эти деньги летом можно арендовать квартиру в восьми минутах пешком от берега. Дороже обойдется размещение в Сочи и Ялте — там средние суточные ставки варьируются в районе 4,5-5 тысяч рублей за ночь.

Ранее в июле эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили наиболее бюджетные зарубежные направления для пляжного отдыха. Выяснилось, что выгоднее всего россиянам обойдется отдых в Абхазии — цена путевок начинается от 58,2 тысячи рублей.