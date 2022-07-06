Медведев отреагировал на попытки «расследовать» действия России

Зампред Совбеза Медведев: США понимают, что «расследовать» действия России не получится

США понимают, что «расследовать» действия России не получится, поэтому и «заходятся своим отвратительным лаем». Так на подобные попытки отреагировал зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик отметил, что показательный процесс России собираются устроить те, кто убивает людей и совершает военные преступления, однако не встречает реального осуждения в международных структурах.

Зампред Совбеза напомнил о «бессмысленных войнах вдали от своей страны», которые вели Соединенные Штаты без правил. «Насколько губительны последствия таких вторжений, хорошо знают Вьетнам и Корея, Югославия и Ирак, Куба, Афганистан и Сирия — список длинный, причем постоянно пополняемый», — заключил Медведев.

Ранее политик заявил, что идея наказать Россию, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. Она потенциально создает угрозу существованию человечества.