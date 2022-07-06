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МИД прокомментировал возможность введения выездных виз для россиян

Замдиректора департамента МИД Зайцев заявил об отсутствии планов вводить выездные визы

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев прокомментировал возможность введения выездных виз для россиян. Об этом в среду, 6 июля, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, установление дополнительных ограничений со стороны государства, в том числе выездных виз, для соотечественников не планируется. При этом специалист отметил, что гарантированное Конституцией РФ право россиян выезжать за пределы страны может быть ограничено лишь в установленных законом случаях.

Например, запрещается покидать пределы России гражданину, который признан подозреваемым в преступлении либо привлечен в качестве обвиняемого за его совершение.

Ранее сообщалось, что Россия отменила все введенные ранее ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы. Снятие мер Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предусмотрено с 15 июля 2022 года.

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Валентина Процкова
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