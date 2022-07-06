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В России захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны запрет

«Коммунисты России» захотели вернуть введенный в 1941 году запрет на паникерство и слухи
Сергей Малинкович

Сергей Малинкович. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Коммунисты России» захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны в 1941 году запрет за распространение слухов и паникерство. С таким предложением выступил лидер партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

Соответствующий указ выходил в СССР 81 год назад, 6 июля 1941 года. Запрету дали название «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения». Виновных наказывали по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от двух до пяти лет.

По мнению Малинковича, в запрет от 1941 года не стоит вносить каких-либо изменений. «Можно там ничего не менять практически, кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет», — заявил Малинкович.

Он убежден, что россияне сейчас положительно воспримут возвращение такой меры.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами. Он подчеркнул, что в настоящее время перед страной стоят задачи по социальной защите российских военных.

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Анна Щербакова
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