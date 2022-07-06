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В МИД оценили итоги прошедшего в Мадриде саммита НАТО

МИД РФ: саммит НАТО показал неготовность Запада отказаться от эскалации на Украине

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Прошедший в Мадриде саммит НАТО показал неготовность Запада отказаться от эскалации на Украине. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, трансляция брифинга доступна в аккаунте министерства в Rutube.

«Запад не собирается отказываться от линии на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине, это подтвердил также прошедший 28-29 июня саммит НАТО, по итогам которого принято решение об усиленном пакете поддержки Киева», — сказал он.

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Дипломат оценил итоги встречи глав стран-участниц Североатлантического альянса. По его словам, западные страны непрерывно поставляют Киеву вооружения и поощряют его милитаристские устремления.

Ранее лидеры НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

Кроме того, НАТО увидела угрозы в действиях России на востоке и юге от границ альянса, а также на Крайнем Севере, в Балтийском, Черном и Средиземном морях.

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Виктория Кондратьева
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